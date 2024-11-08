«Роскосмос» показал извержение камчатского вулкана, снятое со спутника

Российская госкорпорация «Роскосмос» опубликовала кадры, на которых можно увидеть извержение вулкана Шивелуч на Камчатке.

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Видео было снято с помощью гидрометеорологического спутника «Арктика-М». Как сообщили в «Роскосмосе», при извержении вулкан выбросил в воздух столбы пепла высотой до 11 километров над уровнем моря. При этом в госкорпорации уточнили, что спутник будет и дальше продолжать следить за активностью извержения.

«На Камчатке извергается вулкан Шивелуч. Сильное взрывное извержение началось 7 ноября. По данным специалистов вулкан выбросил столбы пепла на высоту от 10 до 11 км над уровнем моря, облако пепла относит к северо-востоку. Спутник Роскосмоса “Арктика-М” следит за его активностью», — рассказали в компании.

Ранее в Роскосмосе сообщили о 20-летии запуска первой ракеты-носителя «Союза-2.1а».