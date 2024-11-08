В рацион российских космонавтов решили ввести новые блюда

Рыба из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) войдет в рацион российских космонавтов. О новых блюдах в питании экипажа МКС сообщило правительство Ямала в Telegram.

Как рассказали власти региона, договоренность была подписана между гендиректором производящего космическое питание Бирюлевского экспериментального завода в Москве Михаилом Ириневым и главой Салехардского комбината Владимиром Поповым.

В обновленное меню космонавтов решили ввести консервы «Печень налима в томатном соусе», «Ряпушка сибирская в желе» и «Корюшка копченая в масле».

Ранее российский космонавт Иван Вагнер показал сильнейшее полярное сияние, которое он запечатлел с борта МКС в видимом и инфракрасном диапазонах.