В Чернобыле нашли необычных лягушек

Живущие в Чернобыльской зоне отчуждения лягушки стали невосприимчивы к радиации, выяснили испанские ученые из Университета Овьедо. По их данным, которые приводит журнал Biology Letters, она перестала влиять на скорость их старения.

Исследователи изучили показатели более чем 200 самцов квакш, выловленных в 2016-2018 годах. На основе окружающего радиационного фона, а также содержания цезия и стронция в мышцах и костях амфибий, они рассчитали уровень поглощенного ими радиоизлучения.

Возраст и скорость старения восточных квакш (Hyla orientalis) оказались неотличимы от аналогичных параметров у лягушек, обитающих в контрольных зонах, не подвергшихся радиационному загрязнению, говорится в исследовании. Также не выявлено различий в уровнях кортикостерона, гормона, отвечающего за реакцию на стресс.