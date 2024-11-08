Раскрыты характеристики конкурента iPhone 17 Slim от Samsung

Samsung выпустит улучшенную версию флагманского смартфона Galaxy S25 в версии Slim, которая получит камеру от старшей модели в линейке, Galaxy S25 Ultra. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на авторитетного инсайдера Ice Universe.

По слухам, Samsung Galaxy S25 Ultra будет оснащен фронтальной камерой с разрешением 12 Мп. Его блок камер на задней панели будет состоять из 200-мегапиксельного основного модуля, дополненного ультраширокоугольным модулем на 50 Мп, а также двумя телеобъективами на 10 и 50 Мп с 3-кратным и 5-кратным оптическим приближением соответственно.

Однако источник не уточняет, будут ли у Galaxy S25 Slim все камеры, как у старшей версии, или только основная.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что Galaxy S25 Slim дополнит основную линейку Galaxy S25 спустя несколько месяцев после ее выхода. Предполагается, что новинка предложит компактный и тонкий корпус для конкуренции с предполагаемым iPhone 17 Slim, также известного как iPhone 17 Air.

Релиз устройства ожидается во втором квартале 2025 года, тогда как основную линейку Galaxy S25 покажут в январе.