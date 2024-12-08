Как добавить больше портов USB-C на ПК?

На вашем Windows-компьютере нет USB-C порта? Или есть, но всего один, хотя надо больше? Не проблема — создать дополнительные разъемы не сложно, если знать правильные методы. Портал howtogeek.com рассказал, как можно расширить количество разъемов на ПК.

© Unsplash

Простое решение: адаптер

Если вам нужен лишь один USB-C порт, то самым простым вариантом будет покупка адаптера с USB-A на USB-C. Иногда их даже можно купить целым набором, чтобы не рвать волосы на голове, если один потеряется. Адаптер просто «надевается» на любой USB-C кабель, после чего его можно подключить к USB-A разъему на ПК или ноутбуке.

Чуть более сложное решение: док-станция

Для ноутбуков и компьютеров с острым дефицитом свободных разъемов есть ультимативное решение — док-станция в связке с адаптером. Она будет наиболее гибким вариантом, который позволит подключать к машине множество различной периферии. Некоторые док-станции также позволяют заряжать ноутбуки, что вдвойне удобно. А если на вашем ПК есть хотя бы один USB-C порт, то станция позволит пользоваться сразу двумя HDMI-разъемами.

Хардкорный вариант: плата расширения PCIe

Наконец, одно из лучших решений на ПК, если вы не хотите тратить деньги на док-станцию — это плата расширения PCIe. При наличии пустого слота на материнской плате можно получить высокоскоростные порты USB-C, но для этого предстоит разбирать ПК и устанавливать компонент своими руками. Зато выбор и функционал плат достаточно широкий: можно подыскать, например, платы, способные заряжать подключенные устройства на 30-45 Вт. Есть даже адаптеры Thunderbolt 4, которые подключаются к слоту PCIe на материнской плате. Немного более нишевый товар, но он хорошо иллюстрирует широту ассортимента.