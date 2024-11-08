Вышла клавиатура для ПК и Android в стиле старых консолей NES и Famicom

Компания 8BitDo представила обновленную версию механической ретро-клавиатуры с встроенным цифровым блоком под названием 8BitDo Retro 108 Mechanical Keyboard.

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Новая клавиатура вдохновлена дизайном ретроконсолей Nintendo Entertainment System и Famicom. Устройство стало на 22% шире стандартной версии, чтобы вместить цифровую клавиатуру и дополнительные функции. Расширенная область клавиатуры включает кнопки для сочетания клавиш Windows, калькулятора, блокировки функций и экрана.

В остальном 8BitDo Retro 108 Mechanical Keyboard сохранила функциональность оригинальной версии и может подключаться как через кабель, так и по беспроводному каналу.

«Суперкнопки» напоминают увеличенные версии кнопок A и B контроллеров NES и Famicom. Они подключаются к клавиатуре по 3,5-мм разъему. Пользователи могут объединить до четырех таких наборов вместе. Кроме того, 8BitDo предлагает «Суперкнопки» красного, зеленого, синего и желтого цветов отдельно по $30 за штуку.

Клавиатура совместима с Windows и Android. На macOS устройство также работает, но без возможности настройки клавиш и макросов, а также без возможности обновления ПО. Продажи двух версий 8BitDo Retro 108 Mechanical Keyboard начнутся 12 декабря этого года по цене в $120 (около 11,7 тыс. руб.).