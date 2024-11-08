Apple отказалась выпускать 27-дюймовый iMac

Apple официально подтвердила, что не планирует выпускать 27-дюймовый iMac, чем развеяла слухи о возможном возрождении этой модели. Вместо этого компания сосредоточится на улучшении своей текущей линейки, включая 24-дюймовый iMac с чипом M3 и мощный настольный компьютер Mac Studio.

© Unsplash

Отказ от 27-дюймового экрана означает, что теперь единственным вариантом «всё-в-одном» для настольных компьютеров остаётся обновлённый 24-дюймовый моноблок с чипом M3. Apple позиционирует эту модель как идеальный компромисс между прежними моделями iMac с диагоналями 21,5 и 27 дюймов, выпущенными на базе Intel.

24-дюймовый экран с разрешением 4,5K, представленный ещё в версии M1, обеспечивает высокую четкость изображения и качество цветопередачи, что делает его конкурентоспособным для потребителей, которые предпочитают высокую производительность в компактном формате.

Для тех, кто планировал обновить свои настольные устройства до модели с 27-дюймовым дисплеем, Apple рекомендует рассмотреть другие варианты iMac или Mac Studio. Эти устройства могут удовлетворить потребности пользователей с разными требованиями к мощности и графической производительности. Mac Studio, например, доступен с чипами M2 Max и M2 Ultra, что делает его одним из самых мощных устройств в линейке Apple, подходящим для задач, требующих высокой вычислительной мощности, таких как профессиональное редактирование видео и 3D-анимация.

Неопределённость с выпуском новых настольных решений также оставляет вопрос о появлении iMac Pro с чипами серии M3. Сегодня Apple предлагает базовый 24-дюймовый iMac только с чипом M3, в то время как более производительные чипы, такие как M3 Max и M3 Ultra, пока недоступны для «всё-в-одном» решений. Это может указывать на то, что Apple намерена оставить Mac Studio для профессиональных задач, а 24-дюймовый iMac – для домашних пользователей и малого бизнеса.

Таким образом, компания будет постепенно отказываться от концепции универсального устройства с большим экраном. Новая стратегия компании предполагает, что пользователи, нуждающиеся в более мощных конфигурациях, будут обращаться к Mac Studio, а для повседневных задач подойдёт 24-дюймовый iMac.

Apple представила новый iMac с процессором M4, увеличив базовую память устройства до 16 ГБ, что вдвое выше по сравнению с предыдущей моделью. Это важное изменение, особенно для пользователей, которым требуется больше оперативной памяти для многозадачной работы. Новый iMac работает до 1,7 раза быстрее в повседневных задачах и до 2,1 раза быстрее при интенсивных нагрузках, таких как редактирование видео и графики.