Названы 10 самых популярных в России планшетов

AliExpress СНГ составил рейтинг самых популярных планшетов в России, основанный на данных продаж за период с января по сентябрь текущего года. Результаты исследования имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Так, за девять месяцев 2024 года наибольшую долю рынка заняли устройства Xiaomi — 36% от общего объема продаж планшетов. На втором месте расположились планшеты Lenovo с долей 13,7%, а третье место заняли устройства Teclast с показателем 13,4%.

Лидером стал Redmi Pad SE с 11-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц, чипом Snapdragon 680 и аккумулятором емкостью 8000 мАч. За ним следует Xiaomi Pad 6 с экраном на 11 дюймов с частотой обновления 144 Гц, процессором Snapdragon 870 и батареей на 8840 мАч. Третье место досталось Lenovo Xiaoxin Pad 2024 с 11-дюймовым экраном и процессором Snapdragon 685.

За ними следуют Poco Pad с 12,1-дюймовым экраном и Snapdragon 7s Gen 2, Blackview MEGA 1 с чипом MediaTek Helio G99 и 11,5-дюймовым экраном, а также Teclast T65 Max с большим 13-дюймовым дисплеем и процессором Helio G99.

С седьмого по десятое места расположились Blackview Tab 16, игровой Lenovo Legion Y700 на Snapdragon 8+ Gen 1, Teclast T60 и Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2023 с чипом Snapdragon 870.

Вместе с тем аналитики подвели итоги продаж за третий квартал 2024 года. Данные в целом совпадают с общим рейтингом за 9 месяцев, но рейтинг включает несколько новых моделей. Так, с первого по десятое места расположились Redmi Pad SE, Xiaomi Pad 6, Poco Pad, Lenovo Xiaoxin Pad 2024, Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2023, Blackview MEGA 1, Teclast T65 Max, Lenovo Legion Y700, Teclast T50 Plus и Lenovo Xiaoxin Pad Plus 2023.