Солнце за последние два дня произвело энергии на пять вспышек Х

Солнце за последние два дня произвело около двадцати вспышек класса М, энергия которых равна 4-5 вспышкам высочайшего класса Х, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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"В сумме Солнце за последние два дня произвело суммарной энергии на 4-5 вспышек X уровня, но по факту такая вспышка смогла реализоваться всего одна, а остальное было растрачено "впустую", - говорится в сообщении.

Отмечается, что два активных центра (3883 и 3889) произвели 6 и 7 ноября около 20 вспышек класса М. Причиной этому, по информации из сообщения, является сложная структура активных центров, которая не позволяет сформироваться крупным устойчивым вспышечным конфигурациям - "при достижении M-порога происходит срыв, и энергия, соответственно, выделяется на ранних стадиях, не успевая накопиться до больших значений".

О влиянии вспышек

"Такой сценарий в целом благоприятен для Земли, поскольку условные десять вспышек класса М, безусловно, лучше для планеты, чем один-два X взрыва, пусть даже и эквивалентных им по энергии. <…>. В то же время эволюция всех активных центров на Солнце всегда идет по пути упрощения структуры, что может естественным образом привести к переходу на менее благоприятные вспышечные режимы", - отмечается в сообщении.

Заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал ТАСС, что в космической погоде, как и во многих явлениях, есть пороговые эффекты, в том числе порог скоростей при выбросе плазмы от Солнца. По его словам, если скорость менее 600 км/ с, то "плазма падает обратно на Солнце, а если выше, то улетает, в том числе к Земле".

"Чем сильнее разовое выделение энергии, тем выше вероятности выброса в космос крупных плазменных облаков. Такие же пороги есть для заряженных частиц, а также жестких излучений. Средние вспышки просто не производят некоторые "жесткие" компоненты излучений, которые способны производить вспышки уровня X. По этой причине важной является не столько полная энергия вспышечной активности, сколько факт ее высвобождения в разовых крупных событиях", - сказал он.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.