Представлен доступный смартфон Vivo Y19s

Vivo анонсировала в Таиланде смартфон серии Y под названием Vivo Y19s.

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Новинка позиционируется как многофункциональное устройство по доступной цене.

Особенности

Vivo Y19s оснащён 6,51-дюймовым экраном с разрешением 720×1608 пикселей, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. За производительность гаджета отвечает 12-нм 8-ядерный процессор Unisoc T612 SoC, доступный с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 128 ГБ встроенной памяти eMMC 5.1.

Vivo Y19s получил двойную основную камеру:

50 Мп главный датчик с диафрагмой f/1.8;

2 Мп датчик глубины.

Фронтальная камера оснащена 5-мегапиксельным датчиком.

Ёмкость аккумулятора составляет 5500 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 15 Вт. Стоит отметить, что пользователи, проживающие в Таиланде и на Филиппинах, не получат зарядное устройство в коробке с телефоном.

Также стоит отметить защиту от пыли и брызг IP64, устойчивость к падению с малой высоты (5-звездочная оценка SGS) и сертификаты военного уровня MIL-STD 810H.

Интерфейсы включают 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS и порт USB Type-C. Размеры: 165,75×76,10×8,10 мм, а вес – 198 грамм. В качестве ОС используется Funtouch OS 14 на базе Android 14.

Доступность, цвета и цена

В настоящее время Vivo Y19s продаётся в Таиланде через интернет-магазин Vivo Thailand. Доступно три цветовых варианта: Glacier Blue, Glossy Black и Pearl Silver.

Цена: