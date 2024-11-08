В Бразилии ищут замену Starlink

Правительство Бразилии ищет замену спутниковой связи Starlink после конфликта с Илоном Маском и договоривается с китайским провайдером спутниковой связи о сотрудничестве.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Правительство предложило шанхайскому производителю спутников SpaceSail пользоваться военно-космической базой на северо-востоке Бразилии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная компания может составить конкуренцию интернет-сервису Starlink.

Бразильские власти также рассматривают другого производителю спутников, пекинскую компанию Galaxy Space, однако она пока не имеет разрешения оказывать услуги за рубежом.

В августе социальная сеть X, принадлежащая Маску, объявила о срочном прекращении своей работы в Бразилии. Это решение стало результатом конфликта с судейским составом Верховного суда страны, касающегося вопросов цензуры.