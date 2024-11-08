Nikon представила новую беззеркальную камеру Z50 II, которая обещает сделать процесс съёмки проще и доступнее для начинающих фотографов.

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Одной из ключевых функций устройства стала кнопка Picture Control, позволяющая выбирать из 31 пресета, таких как Denim, Toy Camera и Carbon, чтобы создавать снимки и видео, готовые к публикации в соцсетях.

Камера также поддерживает скачивание «рецептов обработки» из облачного сервиса Nikon Imaging Cloud, что даёт пользователю возможность тонко настраивать параметры цвета и яркости.

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Z50 II показал значительные улучшения по сравнению с предшественником, включая скорость съёмки до 30 кадров в секунду (только JPEG) и усовершенствованный автофокус с 3D-трекингом и режимами на основе ИИ для съёмки животных, птиц и транспорта.

Новинка также поддерживает съёмку видео с качеством 4K 30p без кропа и 4K 60p с кропом 1.5x, а также съёмку в N-Log с глубиной цвета 10 бит для большего динамического диапазона.