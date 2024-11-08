Найдены доказательства существования огромного океана на Марсе

Российским и китайским ученым удалось найти доказательства того, что на Марсе существовал океан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование, опубликованное в научном журнале Scientific Reports.

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Данные были получены благодаря миссии в южной части равнины Утопия на поверхности Марса, которую осуществляет китайский марсоход «Чжужун» уже несколько лет. Ученые пришли к выводу, что в этом регионе в прошлом находился постоянный водяной пласт.

Специалисты выяснили, что океан на планете появился около 3,68 миллиарда лет назад, а замерз 3,42 миллиарда лет назад, это короткий срок по геологическим меркам.

Ранее отец и дочь Кен и Кели Чаффин сумели расшифровать «инопланетный» сигнал, посланный аппаратом с Земли, вращающимся вокруг Марса, и узнали, что содержится в закодированном сообщении. Они обнаружили, что оно состоит из пяти кластеров белых точек и решеток на черном фоне, что указывает на клеточное формирование. В итоге ученые пришли к выводу, что в сообщении зашифровано изображение с пятью аминокислотами.