Эмулятор Microsoft расширил поддержку для ноутбуков с чипами Qualcomm

Microsoft тестирует крупное обновление для Windows на ARM, которое значительно улучшит совместимость игр и приложений на ноутбуках с процессорами Qualcomm Snapdragon.

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Обновление, доступное в текущей сборке Windows 11 Insider Preview Build 27744, добавляет поддержку большего количества x64 программ и игр через эмуляцию Prism на устройствах с процессорами Snapdragon X Elite или X Plus.

Обновление может существенно расширить возможности для игр на Windows на ARM, позволяя запускать такие игры, как Starfield и Helldivers 2, пишут СМИ. Однако Microsoft предупреждает, что 32-битные программы все еще не поддерживаются новым эмулятором, и некоторые приложения могут работать некорректно.