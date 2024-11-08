Представители Xiaomi показали флагманские смартфоны Redmi K80

Глава бренда Redmi Ван Тен Томас и продуктовый менеджер Ху Синьсинь Миа анонсировали новую линейку флагманских смартфонов Redmi K80. Об этом сообщает портал XiaomiTime.

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Компания пока не проводила прямой презентации смартфонов Redmi K80 и не стала раскрывать их дизайн, но поделилась некоторыми подробностями. Так, в ходе трансляции была продемонстрирована производительность модели K80 Pro, которая в AnTuTu набирает более 3 млн баллов, что указывает на использование флагманского чипа Snapdragon 8 Elite.

Кроме того, в новой линейке больше не будет трех моделей — она будет состоять из смартфонов Redmi K80 и K80 Pro, а бюджетной версии K80E не будет. Отмечается, что это будут первые устройства бренда с оболочкой HyperOS 2.0 и предустановленной операционной системой Android 15, которые дебютировали в Xiaomi 15.

Заявлено, что представители серии Redmi K80 получат качественные экраны, большие аккумуляторы и значительно улучшенные камеры по сравнению с предшественниками. Дизайн новых устройств будет значительно отличаться от K70: боковая рамка будет металлической.

Точная дата презентации Redmi K80 пока не объявлена, но ожидается, что новинки будут представлены в ближайшие недели. Фанатов предупредили, что новинки будут стоить дороже, чем модели линейки Redmi K70.