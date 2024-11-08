Первая картина, написанная роботом, ушла с молотка за $1 млн

Портрет английского математика Алана Тьюринга стал первым произведением искусства, созданным человекоподобным роботом. Его продали на аукционе в Нью-Йорке за 1,08 млн долларов.

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Длина портрета составляет 2,2 метра. Его автор – Ай-Да, первый в мире робот-художник. Работа отличается «ультрареалистичным» дизайном. Эксперты прогнозировали, что ее продадут за 120-180 тысяч долларов, но итоговая цена оказалась намного выше. На лот подали 27 заявок.

Для общения робот использует искусственный интеллект. Ай-Да «заявила», что ключевая ценность ее работы – служить катализатором диалога о новых технологиях. Портрет Тьюринга приглашает зрителей поразмышлять об этических и социальных последствиях ИИ и вычислительной техники.

Ай-Да выбрала, какой стиль, цвет, содержание, тон и текстуру использовать для картины. Затем она изучила изображение Тьюринга с помощью встроенных в глаза камер и создала картину. Приглушенные тона и изломанные линии рисунка, очевидно, наводят мысль о трудностях, с которыми, по прогнозам математика, человечество столкнется в ходе развития ИИ, сообщает The Guardian.

Над созданием робота в течение двух лет работала команда программистов, робототехников, искусствоведов и психологов. Модель обновляют по мере появления новых технологий. Свое имя она получила в честь Ады Лавлейс – первой женщины-программиста.