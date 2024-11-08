Назван лидер мировых продаж среди смартфонов в III квартале 2024 года

По данным исследовательской компании Counterpoint Research, лидером мировых продаж среди смартфонов в третьем квартале 2024 года стал iPhone 15.

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Вторую и третью строчку заняли более дорогие iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro. Причем, как отмечают аналитики, Pro-модели впервые составили половину всех продаж iPhone в третьем квартале. Их начали покупать в разы активнее, чем в прошлые годы.

Кроме того, потребители выбирают новейшие модели iPhone, особенно на развивающихся рынках, что ещё больше способствует росту продаж Apple. Эта тенденция поддерживается привлекательными схемами финансирования и предложениями по обмену, что делает новейшие модели iPhone более доступными для более широкого круга покупателей с разным уровнем дохода.

Galaxy S24 от Samsung сохранил место в топ-10 в третьем квартале 2024 года третий квартал подряд. Кроме того, впервые с 2018 года в третьем квартале в топ-10 вошёл вариант серии Galaxy S. Продажи серии Galaxy S24 в основном обусловлены сильным маркетинговым акцентом на возможностях GenAI.