Западные страны предлагают ученым из России продолжать работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в Дубне в Московской области, но РФ по такой схеме взаимодействовать с Западом не будет.

Об этом РИА Новости заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«После начала спецоперации наши бывшие партнеры начали ограничивать наше участие в совместных проектах и выталкивать из ЦЕРНа. Они лишили доступ в ЦЕРН сотрудников российских институтов», — сказал он.

По его словам, Запад предложил, чтобы все российские сотрудники, которые работали в ЦЕРН, вернулись в Россию в свои родные институты и зачислились по совместительству в Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, а после с этой новой международной аффилиацией продолжили работу в ЦЕРН.

Ковальчук заявил, что «кто хочет, пусть туда едут, там живут», но Россия «по двойным стандартам работать не будет».

«Хотя, очевидно, Запад по-прежнему заинтересован в нашем участии», — заключил он.

В сентябре официальный представитель Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) Арно Марсолье заявлял, что процесс передачи российских проектов институтам других государств в рамках подготовки к прекращению сотрудничества с РФ завершен.