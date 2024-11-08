В России выросли продажи беспроводных наушников

С января по октябрь 2024 года в России было продано 18,6 млн наушников на сумму 52,5 млрд руб., что на 8% больше в штуках и на 22% больше в деньгах по сравнению с прошлым годом. Основным драйвером роста продаж остаются TWS-наушники, говорится в исследовании МТС, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Спрос на TWS-наушники растет благодаря расширению ассортимента и появлению новых брендов, а также их доступности. Средняя цена TWS-наушников в 2024 году составила 2,7 тыс. руб., тогда как стоимость остальных устройств в этом сегменте — 2,9 тыс. руб.

За первые 10 месяцев 2024 года в России было продано 4,7 млн TWS-наушников на сумму 13,7 млрд руб., что на 29% больше в штуках и на 54% больше в деньгах по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Топ-3 бренда TWS-наушников по продажам в штуках с января по октябрь 2023 года заняли новые и малоизвестные бренды (45%), Redmi (9%) и Apple (5%). За аналогичный период в текущем году лидерами признаны новые и малоизвестные бренды (40%), за которыми следуют Redmi (9%) и Huawei (6%).

Список трех главных производителей TWS-наушников по продажам в деньгах с января по октябрь 2023 года попали Apple (34%), новые и малоизвестные бренды (12%) и Redmi (8%). В 2024 году — Apple (30%), новые и малоизвестные бренды (11%) и Huawei (9%).

Отмечается, что наибольший спрос на TWS-наушники наблюдается в Москве, где на жителей столицы приходится 14% всех продаж в штуках. Также активно покупают наушники в Санкт-Петербурге (6%), Екатеринбурге, Воронеже и Перми (по 1%).