В Севастополе рассчитали опасность исчезновения важнейшего обитателя моря

Специалисты научных учреждений Севастополя - Морского гидрофизического института (МГИ) РАН и Института биологии южных морей (ИнБЮМ) РАН - собрали данные и разработали математическую модель, демонстрирующую, как глобальное потепление и загрязнение океана угрожают ключевому виду планктона в Черном море.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Модель предсказывает, что изменения в популяции крошечных рачков Calanus euxinus могут привести к серьезным последствиям для экосистемы моря в ближайшие десятилетия", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе МГИ агентству пояснили, что для создания модели была проделана большая работа. Сотрудники ИнБЮМ, изучающие обитателей Черного моря, предоставили обширный массив данных, а в гидрофизическом институте обеспечили математические расчеты.

Calanus euxinus - вид холодноводных рачков, составляющих основу питания многих рыб в Черном море. Эти едва заметные организмы, именуемые также копеподами, ежедневно совершают вертикальные миграции: ночью поднимаются к поверхности, чтобы питаться микроводорослями - фитопланктоном, а днем опускаются в глубины, чтобы не быть съеденными хищниками, и проводят там время в состоянии своеобразной спячки, называемой диапаузой.

Однако избегать своих врагов рачку калянусу становится все труднее. Для безопасности ему нужен кислород на глубине, а за последние десятилетия верхняя граница бескислородной зоны в Черном море, до которой калянус заныривает, поднялась почти на 50 м.

О математической модели

"До 1980-х годов бескислородные воды были на глубине около 120 м. Калянус прятался в глубинах, так как шпрот, его главный враг, опускается только до 100 м. С 1980-х годов ситуация изменилась. Из-за загрязнения и изменения климата содержание кислорода в глубинных водах сократилось на 44%. Бескислородная зона поднялась до глубин 75-80 м", - рассказал ведущий научный сотрудник ИнБЮМ РАН Виктор Мельников.

Для понимания влияния этих изменений на популяцию копепод ученые разработали математическую модель.

"[Данная модель] учитывает ключевые параметры, влияющие на динамику популяции калянуса и позволяет оценить изменения ее численности и структуры как в относительно стабильных условиях, так и при возрастающем воздействии хищников", - пояснила замдиректора МГИ Елена Васечкина.

Результаты имитационного моделирования свидетельствуют о том, что повышение давления хищников на калянус в диапаузе уже через два года приведет к серьезной деградации популяции копепод.

Дальнейшее сокращение жизненного пространства калянуса может привести к большим проблемам на уровне экосистемы глубоководной части Черного моря. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Marine Systems.