Найден динозавр, который мог бы выдержать удар пикапа на полной скорости

Американские палеонтологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили защитный панцирь нодозавра (Borealopelta markmitchelli) — крупного травоядного динозавра, жившего около 112 млн лет назад в меловом периоде. Об этом сообщает портал Live Science.

© Газета.Ru

Нодозавры достигали шести метров в длину и массы до двух тонн. Они были покрыты броней из кератиновых пластин и костяных шипов.

Команда проанализировала хорошо сохранившиеся окаменелости нодозавра, обнаруженные в 2017 году в канадской провинции Альберта.

Оказалось, что слой кератина на некоторых участках тела древнего ящера достигал 16 сантиметров в толщину. Для сравнения, толщина кератиновой оболочки на рогах современного крупного рогатого скота составляет всего 1,5 сантиметра.

Как показали расчеты, нодозавр мог без вреда выдержать удар энергией в 125 тыс. джоулей на квадратный метр. Это сопоставимо с силой столкновения с двухтонным пикапом Ford F150, движущимся на высокой скорости.

Палеонтологи отметили, что такие доспехи были необходимы нодозавру для выживания среди крупных хищных динозавров с мощными челюстями.

Исследователи предположили, что броня также позволяла нодозаврам устраивать схватки друг с другом.