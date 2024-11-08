Чернобыльские лягушки стали устойчивы к высоким уровням радиации

Испанские ученые из Университета Овьедо выяснили, что живущие в Чернобыльской зоне отчуждения лягушки стали невосприимчивы к некоторым эффектам высоких уровней радиации. Исследование опубликовано в научном журнале Biology Letters (BioLetts).

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Команда сосредоточилась на изучении восточных квакш (Hyla orientalis). Предыдущие изыскания выявили отсутствие эффектов текущего воздействия радиации на различные физиологические и морфологические параметры, связанные с состоянием здоровья этого вида.

В новой работе биологи изучили влияние радиации на возраст и скорость старения этих амфибий. Это ключевой аспект для оценки долгосрочных эффектов воздействия ионизирующего излучения, поскольку он может отражать накопление повреждений на протяжении всей жизни животного.

В 2016-2018 годах исследователи отловили более 200 самцов квакш и рассчитали уровень поглощенного ими радиоизлучения на основе окружающего радиационного фона, а также содержания цезия и стронция в мышцах и костях амфибий.

Анализ показал, что радиация в Чернобыле никак не сказалась на возрасте и скорости старения земноводных. Уровни гормона кортикостерона также оказались одинаковыми у лягушек, живших в местах с высоким уровнем радиации, и их сородичей из районов без радиационного заражения. Кортикостерон связан с реакцией на стресс в зависимости от полученной дозы излучения.

Ученые пришли к выводу, что средний уровень радиации в Чернобыльской зоне не способен нанести хронический ущерб организмам лягушек.