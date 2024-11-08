Российские ученые планируют подключить мозг обезьяны к ИИ

Российские ученые планируют в будущем подключить с помощью нейроинтерфейса мозг примата к искусственному интеллекту, сообщил ТАСС профессор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Михаил Лебедев.

Ранее сообщалось о том, что ученые из России первые в мире имплантировали в мозг крысы нейроинтерфейс с искусственным интеллектом. "Умная" крыса способна ответить на любой вопрос по физике, истории, математике и нейрофизиологии в формате "да - нет", используя клавиатуру. Эксперимент получил название "Пифия", он проводился в рамках совместного исследовательского проекта Neiry и МГУ - "ИИнтуиция".

"Мы обсуждаем [следующий этап проекта "ИИнтуиция"], потому что там есть разные варианты. Но лучше и интереснее всего было бы имплантировать ИИ в обезьяну, потому что она очень похожа на человека, ее мозг устроен схожим образом. Соответственно, она может не только на кнопки "да" и "нет" нажимать, а, например, водить мышью по экрану. Так что я думаю, следующей будет обезьяна", - сказал он.

По словам руководителя лаборатории разработки инвазивных нейроинтерфейсов Института искусственного интеллекта МГУ Василия Попкова, провести такой опыт с приматами будет сложнее, чем с крысами.