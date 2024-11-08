Apple отложила выпуск MacBook Air с OLED-дисплеем

Корпорация Apple как минимум до 2028 года отложила планы на выпуск ноутбука MacBook Air с OLED-экраном. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

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Изначально компания планировала представить MacBook Air — новый девайс линейки недорогих ноутбуков — с OLED-экраном в 2027 году. Однако из-за высокой стоимости компонентов выпуск устройства решили задержать.

Также инсайдеры назвали еще одну причину того, что MacBook Air будут и дальше выходить с IPS-экранами. По информации специалистов, в Apple не считают, что подобный компьютер будет пользоваться высоким спросом. В качестве примера авторы отчета привели iPad Pro с OLED, который сначала раскупали очень хорошо, а затем продажи резко затормозились.

В материале говорится, что Apple будет наблюдать за конкуренцией между производителями OLED-панелей и ждать, пока стоимость компонентов снизится. При этом у корпорации Тима Кука остались планы на выпуск MacBook Pro с OLED-дисплеем — девайс могут представить в 2026 году.

В начале ноября Apple потеряла статус самой дорогой компании мира. Новым лидером назвали Nvidia, капитализация которой достигла 3,43 триллиона долларов.