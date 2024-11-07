Ученые предположили, откуда появились огромные кольца на Венере

Группа планетологов из США и Испании предположила, откуда могли появиться огромные кольца на Венере. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на Journal of Geophysical Research: Planets.

Огромные кольца на Венере, также называемые тессерами, частично покрывают поверхность планеты, и своим внешним видом отдаленно напоминают черепицу. Всего ученые смогли обнаружить на второй от Солнца планете около 60 таких тессер. В своем новом исследовании планетологи сосредоточили свое внимание на тессере Хаасттсе-баад, который занимает территорию шириной около 2600 километров и имеет округлую форму. Как считают ученые, образование могло появиться в результате удара, хотя на всей Венере нет кратеров крупнее 300 километров.

В процессе исследования ученые сравнили этот тессер с похожими структурами на других объектах в Солнечной системе — в результате было обнаружено сходство с бассейном Вальхалла на спутнике Юпитера Каллисто, который является ударным образованием. Как считают планетологи, Вальхалла образовалась в результате удара астероида о лед.

Согласно новой гипотезе, образование на Венере также могло произойти из-за удара, но уже по расплавленной магме. Из этого может следовать вывод, что раньше Венера могла быть покрыта очень тонким слоем затвердевшей коры, под которым находилась расплавленная магма. При этом, характер других тессеров также навел планетологов на мысль, что они образовались в результате удара сразу двух астероидов — некоторые из них, согласно примерным оценкам, должны были иметь размеры около 75 километров.

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