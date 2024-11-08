Ученые выяснили, как создание лесов в Арктике повлияет на климат

Датские ученые из Орхусского университета пришли к выводу, что создание новых лесов на арктических территориях способно ускорить изменение климата вопреки ожиданиям. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Эффект обусловлен снижением альбедо (отражающей способности) тундры из-за появления более темных участков растительности на покрытом снегом и льдом ландшафте.

«Почвы в Арктике хранят больше углерода, чем вся растительность на Земле. Эти почвы уязвимы к нарушениям, таким как возделывание для лесного хозяйства или сельского хозяйства, а также проникновение корней деревьев. Дневной свет весной и в начале лета, когда снег еще лежит на земле, также делает энергетический баланс в этом регионе чрезвычайно чувствительным к потемнению поверхности, поскольку зеленые и коричневые деревья будут поглощать больше тепла от солнца, чем белый снег», — отметили авторы статьи.

Исследователи утверждают, что посадка деревьев в высоких широтах служит ярким примером климатического решения, дающего желаемый эффект в одном контексте, но противоположный эффект в другом.

По словам ученых, поддержание крупных популяций оленей и других травоядных животных в Арктике может быть более эффективным решением проблемы изменения климата по сравнению с высадкой миллионов саженцев.