Путин уверен, что запретить искусственный интеллект невозможно

Россия должна развивать свой, суверенный искусственный интеллект, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос на пленарной сессии "Валдая".

"Во многих странах [использование искусственного интеллекта] регулируется, в некоторых, как вы говорите, даже запрещается. Запрещать, мне кажется, невозможно, все равно это найдет себе дорогу, особенно в условиях конкуренции. - сказал Путин. - Что касается суверенитета, важнейшая составляющая здесь - платформа. Конечно, они чаще всего формируются за рубежом, а они (зарубежные платформы - прим. ТАСС) формируют мировоззрение, совершенно верно. Мы должны понимать это и развивать свой, суверенный искусственный интеллект".

Президент также отметил, что внедрение ИИ является одним из приоритетов РФ в разных областях, назвав его "важнейшим инструментом развития".