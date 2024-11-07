Путин уверен, что запретить искусственный интеллект невозможно

Россия должна развивать свой, суверенный искусственный интеллект, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос на пленарной сессии "Валдая".

Путин уверен, что запретить искусственный интеллект невозможно
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"Во многих странах [использование искусственного интеллекта] регулируется, в некоторых, как вы говорите, даже запрещается. Запрещать, мне кажется, невозможно, все равно это найдет себе дорогу, особенно в условиях конкуренции. - сказал Путин. - Что касается суверенитета, важнейшая составляющая здесь - платформа. Конечно, они чаще всего формируются за рубежом, а они (зарубежные платформы - прим. ТАСС) формируют мировоззрение, совершенно верно. Мы должны понимать это и развивать свой, суверенный искусственный интеллект".

Президент также отметил, что внедрение ИИ является одним из приоритетов РФ в разных областях, назвав его "важнейшим инструментом развития".

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