Ученые проанализировали ДНК жертв извержения Везувия в Помпеях

Международная группа ученых проанализировала ДНК жителей Помпеев, ставших жертвами извержения Везувия в 79 году нашей эры. Результаты показали, что личности этих людей идентифицировали неправильно.

Исследователи собрали образцы ДНК 14 тел. Четыре тела находились неподалеку друг от друга. Они считались членами одной семьи. Но генетические данные раскрыли, что они не являлись родственниками.

Один из взрослых, с золотым браслетом на запястье, держал ребенка на руках. Ученые полагали, что это женщина – мать ребенка. Но, согласно анализу ДНК, владельцем браслета был мужчина, и он не имел к ребенку никакого отношения.

«История, которая долгое время муссировалась вокруг этих людей, была неверной», – заключили авторы научной работы.

Исследование также показало, что жертвы извержения были представителями разных социальных слоев. Однако большинство из них являлись потомками иммигрантов из Восточного Средиземноморья. Очевидно, жители Римской империи часто переезжали из региона в регион, что свидетельствует о «мультикультурной динамике» их общества, сообщает Sky News.

Тела погибших в Помпеях остались под плотным слоем грязи и пепла. Они постепенно разлагались, оставляя после себя пустоты в породе. В XIX веке ученые смогли сделать слепки их фигур. Современные технологии показали, что даже спустя две тысячи лет в породе сохранился генетический материал, пригодный для анализа.

Ранее стало известно, что тела двух жертв извержения нашли в Помпеях рядом с сокровищами. По мнению ученых, они намеревались переждать катастрофу в помещении, но не смогли выбраться наружу.