Из спокойной галактики пришли сигналы неизвестной природы

Международная группа астрономов из Университета Макгилла в Монреале при помощи телескопа CHIME открыла новый повторяющийся источник быстрых радиовсплесков (FRB) на окраине спокойной галактики. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

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Новый источник, получивший обозначение FRB 20240209A, произвел 22 повторяющихся всплеска, представляющих собой мощные импульсы радиоизлучения, которые длились всего несколько миллисекунд. Эти космические сигналы известны своим характерным сигналом, схожим с радиопульсарами, однако их природа до сих пор неизвестна. Ученые предполагают, что всплески, приходящие из далекого космоса, могут быть связаны с магнетарами или даже космическими струнами.

Телескоп CHIME, находящийся в Канадской радиофизической обсерватории в Каледане, был специально создан для обнаружения пульсаров и радиотранзиентов, и именно с его помощью была обнаружена наибольшая часть известных FRB, как повторяющихся, так и однократных. Наблюдения нового FRB проводились в рамках эксперимента CHIME/FRB, начавшегося в феврале 2024 года.

Основные показатели всплеска указывают на значительную активность, типичную для других повторяющихся источников FRB, и морфология всплесков совпадает с данными, зафиксированными ранее.

Ученые связали FRB 20240209A с яркой и спокойной эллиптической галактикой с красным смещением 0,138, что делает его первым повторяющимся FRB, ассоциированным со спокойной галактикой, и первым известным случаем связи FRB с эллиптической галактикой. Кроме того, источник удален примерно на 130 000 световых лет от центра своей галактики, что является самым большим смещением от ядра для FRB на данный момент.

Наиболее вероятным источником FRB, по мнению астрономов, является объект, находящийся в шаровом скоплении.