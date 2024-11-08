В России выпустили деревянные компьютерные корпуса

Бренд Formula V Line компании AeroCool анонсировал в России выпуск двух корпусов для компьютеров из дерева. Об этом сообщает Ferra.ru.

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TimberLine T0 отличается минималистичным дизайном с передней панелью из дерева, обеспечивающей эффективную вентиляцию. Корпус поддерживает материнские платы формата ATX и видеокарты длиной до 410 мм. Среди особенностей модели — скрытое кабельное подключение и порт USB Type-C. В комплект входят четыре предустановленных вентилятора Cosmic диаметром 120 мм. Рекомендованная розничная цена составляет 8 тыс. руб.

TimberLine T2 разработан с акцентом на улучшенное охлаждение, оснащен диагональной сетчатой передней панелью и поддерживает установку нескольких вентиляторов и 360-мм системы жидкостного охлаждения. Корпус совместим с материнскими платами формата ATX и большими видеокартами, а также имеет порты USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0 и разъем для наушников на передней панели. TimberLine T2 будет доступен в черном и белом цветах с конца ноября. Стоимость этого корпуса пока не раскрывается.