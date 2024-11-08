Инженеры поместили батарею на 6500 мА·ч в тонкий смартфон Vivo S20

Смартфон китайской компании Vivo с номером модели V2429A был замечен на китайской платформе новых устройств TENAA. Как считают эксперты интернет-издания Gizmochina, под данным номером скрывается смартфон Vivo S20.

Эксперты интернет-издание Gizmochina сделали вывод, что смартфон Vivo S20 будет обладать 6,67-дюймовым AMOLED экраном, который обеспечивает разрешение 1,5K. Смартфон, вероятно, будет работать с помощью процессора Snaprdagon 7 Gen 3 и будет иметь до 16 Гб оперативной памяти. Также есть вероятность, что объем хранилища смартфона будет составлять до 1 Тб.

Vivo S20, скорее всего, будет оснащен аккумулятором с высокой емкостью в 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Ожидается 50-мегапиксельная селфи-камера на передней панели и система камер из 50-мегапиксельного основного сенсора и 8-мегапиксельного вспомогательного — на задней панели.

Смартфон Vivo S20, вероятно, будет работать на ОС OriginOS 5 на базе Android 15. Также ожидается, что он будет оснащен сканером отпечатков пальцев на экране. Толщина смартфона составит 7,19 мм, а вес — около 186 граммов. Отметим, что вес и толщина устройства очень невелики для столь емкого аккумулятора.

Предполагаемая стоимость устройства и дата его выхода в продажу в настоящий момент не раскрываются.