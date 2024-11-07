Исследование: iPhone в три раза популярнее смартфонов Xiaomi у российской молодежи

Исследование, проведённое геосоциальной сетью Blink, показало, что iPhone значительно опережает смартфоны Xiaomi по популярности среди молодёжи в России. В октябре 2024 года 52% пользователей в возрасте от 12 до 24 лет выбирают устройства Apple, в то время как только 15% предпочитают гаджеты Xiaomi. Также в топ-3 входят смартфоны Samsung, которые занимают третье место с 10% долей.

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Согласно данным исследования, iPhone 11, iPhone 13 и iPhone 12 стали самыми популярными моделями среди молодёжи. На втором месте по популярности оказались смартфоны Xiaomi, среди которых выделяются модели Redmi 12 4G, POCO M5s и Redmi Note 12 4G NFC. Замыкает пятерку популярных моделей Samsung с Galaxy A15, Galaxy A54 5G и Galaxy A12. Среди китайских брендов заметно увеличилась доля Tecno и Realme.

© Blink

Анализ данных основан на информации от 8,3 миллионов активных пользователей Blink в России. Среди них 74% составляют молодые люди в возрасте 12−24 лет. Стоит отметить, что смартфоны для поколения Z стали важным не только инструментом связи, но и средством самовыражения.

По словам сооснователя Blink Максима Климчука, молодёжь уже не так сильно ориентируется на бренды, отдавая предпочтение функциональности. Всё больше китайских марок, увеличивают свою популярность среди российской аудитории.