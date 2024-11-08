В России могут создать аналог Android

Минцифры России обсуждает с ИТ-отраслью создание консорциума для разработки отечественного аналога мобильной операционной системы Android на базе AOSP (Android Open Source Project). Об этом на CNews Forum сообщил глава ведомства Максут Шадаев, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, российский аналог Android станет одной из двух операционных систем, на которых будут работать планшеты для врачей и учителей. В Минцифры предполагают, что на этих устройствах будут установлены две операционные системы: предназначенная для выполнения производственных задач «Аврора»; и вторая, разрабатываемый на базе AOSP аналог Android, будет «системой для жизни», рассказал Шадаев.

Он отметил, что это позволит гарантировать высокий уровень защищенности работы с персональными данными и надежную работу в производственных приложениях, а также даст врачам и учителям возможность использовать стандартные Android-приложения, которые могут понадобиться им в жизни.

В конце октября в Минцифры РФ заявили о планах организовать свое Linux-сообщество, после того как разработчики ядра операционной системы исключили 11 связанных с Россией человек из списка сотрудников, ответственных за развитие проекта.