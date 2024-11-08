В России могут создать аналог Android

Минцифры России обсуждает с ИТ-отраслью создание консорциума для разработки отечественного аналога мобильной операционной системы Android на базе AOSP (Android Open Source Project). Об этом на CNews Forum сообщил глава ведомства Максут Шадаев, сообщает «Интерфакс».
По его словам, российский аналог Android станет одной из двух операционных систем, на которых будут работать планшеты для врачей и учителей. В Минцифры предполагают, что на этих устройствах будут установлены две операционные системы: предназначенная для выполнения производственных задач «Аврора»; и вторая, разрабатываемый на базе AOSP аналог Android, будет «системой для жизни», рассказал Шадаев.
Он отметил, что это позволит гарантировать высокий уровень защищенности работы с персональными данными и надежную работу в производственных приложениях, а также даст врачам и учителям возможность использовать стандартные Android-приложения, которые могут понадобиться им в жизни.
В конце октября в Минцифры РФ заявили о планах организовать свое Linux-сообщество, после того как разработчики ядра операционной системы исключили 11 связанных с Россией человек из списка сотрудников, ответственных за развитие проекта.