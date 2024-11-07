В Paint и «Блокноте» на Windows появились функции с ИИ

Приложения «Блокнот» и Paint в Windows 11 получили новые функции на базе искусственного интеллекта. Об этом говорится в блоге компании.

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Теперь пользователи «Блокнота» могут с помощью ИИ переписывать предложения, меняя их длину и тональность. Пользователи могут выделить часть текста или текст целиком, выбрать в контекстном меню пункт «Переписать», после чего в диалоговом окне появятся пункты с возможностью укоротить, сделать длиннее или изменить тональность текста.

Нововведения в «Блокноте» доступны пользователям программы Windows Insider в США, Франции, Великобритании, Канаде, Италии и Германии.

Paint получил новые инструменты редактирования изображений с помощью ИИ, в том числе генеративную заливку, которая позволяет добавлять на изображение новые объекты по текстовому. Также у тестировщиков заработала функция генеративного ластика, позволяющая удалять объекты с фото и заполнять пустое пространство.

Функция по добавлению новых объектов изначально будет доступна тестировщикам на ПК с сертификацией Copilot+, а вторая — всем участникам программы предварительной оценки Windows 11.

Когда обновленный «Блокнот» и Paint заработают у всех пользователей Windows 11, не уточняется.