Huawei переманивает сотрудников TSMC за тройную зарплату

Китайский технологический гигант Huawei активизировал набор сотрудников, нацелившись на высококвалифицированных специалистов тайваньской компании TSMC, ведущего мирового производителя полупроводников. Им предлагают зарплаты втрое выше, чем на прежнем месте работы.

По данным отраслевых источников, компания Huawei предлагает специалистам зарплаты, в три раза превышающие нынешние зарплаты сотрудников TSMC. За счет переманивания сотрудников с компетенциями Huawei стремится усилить свое положение в области производства полупроводников.

Как сообщают эксперты, вероятность того, что финансово мотивированные новые-бывшие сотрудники передадут наработанный опыт и откроют технологические секреты конкурентам, вызывает серьезные опасения не только у TSMC, но и у всей технологической отрасли Тайваня.

Если Huawei удастся массово привлечь таланты TSMC, она сможет получить не только квалифицированных специалистов, но и потенциально ценные технические знания. Информация о технологиях, применяемых в TSMC, может ускорить путь Huawei к тому, чтобы стать ведущим производителем полупроводников, достигнув вожделенных техпроцессов в единицы нанометров.

Власти Тайваня борются с предложениями завышенных зарплат для поощрения передачи знаний, подобные предприятия, в частности, Huawei, могут столкнуться с судебными исками.