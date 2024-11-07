Определен состав загадочных черных шаров в Сиднее

Загадочные черные шары, которые были обнаружены на пляжах в Сиднее, состоят из фекалий, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

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Напомним, что черные шары были найдены спасателями в середине октября. Их увидели на 11 местных пляжах. В целях безопасности власти города решили впоследствии их закрыть.

Согласно предыдущей версии, эти шары состоят из нефти. Однако специалисты провели исследование и выяснили, что неизвестные предметы состоят из отходов жизнедеятельности человека. По словам ученых, данных о том, почему эти шары выбросило на пляжи Сиднея, до сих пор нет.

Ранее австрийские ученые из Инсбрукского университета впервые сумели перемешать сверхтвердое тело — экзотическую форму материи, существующую в ультрахолодных дипольных квантовых газах.