Названы лучшие смартфоны стоимостью до 10 тысяч рублей

Техноблогер с YouTube-канала Quke составил подборку лучших смартфонов, которые можно купить в России при бюджете в 10 тыс. руб.

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Открывает список Samsung Galaxy A05s, который отличается от моделей Galaxy A05 и А06 более мощным процессором Snapdragon 680 и улучшенной камерой. Гаджет также предлагает аккумулятор 5000 мАч.

За ним следуют Redmi 12, Redmi 13C и Poco C65, которые объединяют чипсет MediaTek Helio G85 и практически не отличающиеся характеристики.

Названа средняя цена смартфона в России в 2024 году

На третьем месте оказался Realme Note 50. Однако эксперт рекомендует присмотреться к версии с 4 ГБ оперативной памяти. Также на рынке представлен Realme C61, который похож на Note 50 по характеристикам, но при этом предлагает больше оперативной памяти и качественные дисплей с корпусом.

В топ также попали Tecno Spark Go 1, оснащенный чипом Unisoc T615, и Infinix Smart 8 с процессором T606 и похожими характеристиками. Однако смартфон от Tecno предлагает более плавный экран с частотой 120 Гц вместо 90 Гц в Infinix и более быструю зарядку на 15 Вт вместо 10 Вт.