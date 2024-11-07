В Госдуме оценили возможность возвращения Google на российский рынок

Неполный уход Google из России может говорить о возможности возвращения корпорации на российский рынок.

Такое мнение высказал замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"Бесплатный доступ к своим сервисам на территории нашей страны корпорация сохраняет. Лично я не верю, что Google заботится о своих российских пользователях. <…> Наверное, нежелание рубить концы связано с возможностью возвращения на российский рынок - не исключаю, что такую стратегию корпорация тоже рассматривает", - сказал он на заседании комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности.

Парламентарий подчеркнул, что проблемы с сервисами Google в последнее время все чаще попадают в новостную повестку.

"И мы, честно говоря, не до конца понимаем, с чем эти проблемы на самом деле связаны", - добавил он.

Горелкин также напомнил, что корпорация объявила о прекращении коммерческой деятельности на территории РФ в мае 2022 года и все российские юридические лица, связанные с Google, ликвидированы.