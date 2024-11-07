Представлен бюджетный планшет на Windows с процессором AMD

Компания Minisforum представила бюджетный планшет под управлением Windows V3 SE с процессором AMD. Об этом сообщает портал NotebookCheck.

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Новинка является более доступным вариантом выпущенного ранее планшета Minisforum V3. Новая версия стала на 6 граммов легче и весит 940 граммов, а также оснащена процессором AMD Ryzen 7 7735U с интегрированной графикой Radeon 680M. В дорогой модели V3 установлен чип Ryzen 7 8840U с графикой Radeon 780M и архитектурой Zen 4. Объем оперативной памяти уменьшился с 32 ГБ до 16 ГБ.

Кроме того, Minisforum V3 SE получил упрощенный дисплей с разрешением 1920x1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц, тогда как старшая версия предлагает дисплей с разрешением 2560x1600 пикселей и частотой 165 Гц.

Среди прочего в планшете имеются два порта USB 4, один USB Type-C, 3,5-мм аудиовыход, слоты M.2 PCIe 2280 и для SD-карты, поддержка Wi-Fi 6E, предустановленная операционная система Windows 11, аккумулятор емкостью 50 Вт*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт и возможность подключения клавиатуры.

Стоимость Minisforum V3 SE составляет 4499 юаней (около 61,3 тыс. руб.), тогда как обычная модель V3 оценивается в 6999 юаней (около 95,4 тыс. руб.).