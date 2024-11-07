Минцифры создает новую систему подтверждения навыков IT-специалистов

Минцифры занимается разработкой системы подтверждения навыков специалистов, занятых в IT-индустрии, которая будет связана с «Госуслугами». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По данным издания, министерство изучает подходы к системе вместе с бизнесом и пока получило предложение только от платформы HeadHunter. В настоящее время ведомство находится в поиске новых партнеров и рассматривает другие варианты тестирования специалистов.

Отмечается, что параллельно в РФ идет работа над другой системой подтверждения навыков — через сертификацию. Ее разработкой занимается Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ).

До этого в Минцифры признали, что не все россияне доверяют «Госуслугам». По словам главы ведомства Максута Шадаева, главными персональными рисками 60% опрошенных пользователей считают угрозы в сфере кибермошенничества, безопасности и сохранности личных данных.