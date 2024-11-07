Правительство Канады потребовало закрыть офис TikTok в стране

Правительство Канады потребовало от TikTok Technology Canada прекратить работу в стране из-за рисков для национальной безопасности. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Какие именно риски национальной безопасности несет работа местного офиса TikTok, власти Канады не уточнили. В TikTok в свою очередь заявили, что закрытие местных офисов и сокращение «сотен» рабочих мест «не отвечает ничьим интересам». Принадлежащая китайской компании ByteDance соцсеть планирует оспорить это решение.

Отмечается, что, несмотря на требование, власти не станут блокировать доступ пользователей к приложению или запрещать им публиковать контент.

Профессор интернет-права в Университете Оттавы Майкл Гайст полагает, что запретить работу TikTok, но не приложение, может сделать ситуацию только хуже, так как связанные с сервисом риски не исчезнут, но привлечь компанию к ответственности будет сложнее.

В прошлом году в Канаде уже запретили использовать TikTok на устройствах чиновников из соображений безопасности.