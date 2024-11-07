В России резко подешевел iPhone 16 Plus

В преддверии распродажи «11.11» российские магазины начали снижать цены на технику. Так, новый iPhone 16 Plus подешевел почти на 40 тыс. руб., сообщает Hi-Tech Mail.

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iPhone 16 Plus — это самый крупный из базовых смартфонов Apple с двойной камерой. Когда модель только появилась в России, ее стоимость составляла 134 тыс. руб., однако в сезон распродажи цены значительно снизились, благодаря чему смартфон можно купить за 98 тыс. руб. Таким образом, новинка подешевела в среднем на 36 тыс. руб.

Apple представила iPhone 16 Plus в сентябре 2024 года. Смартфон оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с частотой 60 Гц и функциональным вырезом Dynamic Island. За производительность устройства отвечает чип Apple A18, который стал на 40% мощнее предшественника.

Кроме того, новинка получила кнопку действия, ранее доступную только в моделях с приставкой Pro, а также отдельную кнопку для управления камерой Camera control. Смартфон также получил обновленный дизайн: ключевым внешним изменением iPhone 16 и 16 Plus стало вертикальное расположение основных камер.