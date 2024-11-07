Почему нельзя хлопать крышкой ноутбука

У многих пользователей ноутбуков появилась опасная привычка — закрывать крышку гаджета с хлопком. Это звучит довольно эффектно, но имеет очень неприятные последствия.

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Дело в том, что вы можете закрыть с хлопком крышку, совершенно забыв, что могли оставить на клавиатуре какую-то вещь. Например, наушники или флешку.

Таким образом вы повредите и экран переносного компьютера, и вещь, которая там могла лежать. Кроме того, так изнашиваются крепления экрана. В итоге вам придется отдать большие деньги за ремонт.