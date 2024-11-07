«Умные» телевизоры станут чаще получать обновления Android

Компания Google намерена перейти на двухлетний цикл обновлений для платформы умных телевизоров, которые до этого обновлялись реже. Об этом сообщает портал Android Police.

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В 2024 году Google пропустила версию Android TV 13, выпустив Android TV 14. При этом пока компания не объявила о планах на следующую номерную версию прошивки, хотя уже вышла Android 15, а также появляются первые официальные сообщения о следующей версии операционной системы.

Согласно источнику, Google также пропустит Android TV 15 и, вероятно, официально будет сфокусирована на двухлетнем цикле обновлений. Это решение может помочь производителям телевизоров лучше адаптировать свои устройства к операционной системе.

Однако частый выход новых версий операционных систем при этом не означает, что производители активнее начнут выпускать обновления прошивок.

Если Android TV действительно перейдет на двухлетний цикл обновлений, следующая версия операционной системы для «умных» телевизоров будет представлена только в 2026 году.