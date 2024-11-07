Иранские спутники запущены с космодрома «Восточный»

Посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал об успешном выводе на орбиту спутников «Коусар» и «Ходход», запущенных с космодрома «Восточный» в Амурской области. Об этом сообщает IRNA, партнер сети TV BRICS.

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Дипломат заявил о получении первых сигналов с аппаратов и поздравил с достигнутым результатом научное сообщество и участвовавших в проекте специалистов, отметив их преданность своему делу.

«Надеюсь, что по мере развития технологий и двустороннего сотрудничества между Ираном и Россией, мы будем получать больше подобных хороших новостей. Это требует серьезного подхода и усилий со стороны правительства и организаций, работающих сфере космоса», – отметил дипломат.

Спутники были разработаны и построены иранскими компаниями. При этом на орбиту они выведены с помощью российской ракеты «Союз». «Коусар» способен делать снимки высокого разрешения и может использоваться для наблюдения за земной поверхностью и проведения картографических и геодезических работ. «Ходход» предназначен для развития интернета вещей и цифровизации.