Работающий фоном телевизор назвали опасным для развития ребенка

Фоновая работа телевизора вредна для развития ребенка, поделилась с «Газетой.Ru» детский врач-невролог Галина Неврюзина.

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По ее словам, «фоновое телевидение» сокращает потребность детей в общении с окружающими.

«Дети лучше развиваются и справляются со сложными задачами, когда играют «вживую» со старшим ребенком или со взрослым. Только в этом случае у них развивается тяга к самостоятельной, более качественной и более целенаправленной игре», — отметила врач.

Она добавила, что детские телепрограммы часто не помогают ребенку учиться, а даже мешают. Чем дольше ребенок смотрит телевизор, тем больше у него проблем речью, чтением и концентрацией внимания. К тому же у маленьких любителей телевизора развиваются трудности со сном и лишний вес из-за недостатка физической активности. К тому же такие дети часто агрессивны по отношению к другим людям.

К тому же, если родители много времени проводят за гаджетами, их взаимодействие с ребенком нарушается. Здоровое развитие детей возможно только при живом общении с родителями, подытожила Неврюзина.