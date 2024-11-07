В России разработали библиотеку стандартов для ДНК растений

Ученые из Алтайского государственного университета создали первую в России библиотеку стандартов для оценки содержания ДНК в растениях с помощью метода проточной цитометрии. Библиотека стандартов включает данные о эталонных организмах, которые используются для исследования размера генома растений.

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По словам куратора рабочей группы ученых Алексея Ваганова, ученые в течение трех лет собирали базу данных геномов растений, в основном с Алтая, и разработали линейку стандартов для анализа растений с различными размерами генома. Особое внимание уделено полезным растениям — лекарственным, пищевым, кормовым и витаминосодержащим, которые имеют хозяйственное значение.

Метод проточной цитометрии позволяет более эффективно и экономично анализировать содержание ДНК, чем традиционные методы, такие как денситометрия или микроскопия. Для него надо меньше исходного материала. Разработка ускоряет анализ, при этом снижая затраты на рабочую силу и реагенты.

Была создана первая в России база данных размеров геномов хозяйственно-ценных растений Genome Altai Plants, в которой уже содержится информация о более 3,1 тысячи образцов и 150 видах растений.