Discord признал блокировку мессенджера в России и Турции

Разработчики мессенджера Discord завершили анонсированное ранее расследование, признав, что сервис заблокирован и не заработает в России и Турции.

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В прошлом месяце, 8 октября, разработчики Discord заявили, что знают о проблемах с доступом в России и Турции, и команда в настоящее время расследует эти сообщения. Уже 5 ноября статус расследования был изменен на «Решено».

«В связи с недавними изменениями наши услуги в настоящее время могут быть недоступны в этих регионах», — говорится в сообщении Discord.

Роскомнадзор официально объявил о блокировке Discord в России 8 октября из-за нарушения требований законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи запрещенных препаратов, а также с размещением противоправной информации. В Турции мессенджер был запрещен из-за распространения запрещенного контента.

Вероятнее всего, разработчики сервиса не смогли решить проблему и удалить противоправный контент, чтобы возобновить работу Discord в России и Турции.