«VK видео» может стать обязательным для предустановки на устройства

Видеосервис "VK видео" может стать второй видеоплатформой, которая будет обязательна для предустановки на мобильные устройства, продаваемые в России.

Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"VK видео", - ответил министр на соответствующий вопрос ТАСС.

Он напомнил, что видеохостинг Rutube, который сейчас является единственным обязательным для предустановки, был исключен из магазинов приложений App Store и Google Play.

Ранее Минцифры предложило предустанавливать на всю российскую технику, которая продается в стране, не один, а два видеосервиса. В пояснительной записке к проекту постановления министерства отмечалось, что такой шаг позволит учесть предпочтения широкого круга россиян, консолидировав их вокруг востребованных отечественных платформ.