Роскомнадзор рекомендовал отказаться от CloudFlare

Специалисты подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) рекомендуют владельцам информационных ресурсов отказаться от использования американского CDN-сервиса CloudFlare. Об этом говорится в сообщении ЦМУ ССОП.

Как напомнили в Центре, американская компания CloudFlare, поставщик услуг CDN, включила в октябре применение по умолчанию на своих серверах расширение TLS ECH (Encrypted Client Hello). Эта технология - средство обхода ограничений доступа к запрещенной в России информации.

"Его использование нарушает российское законодательство и ограничивается техническими средствами противодействия угрозам. Рекомендуем владельцам информационных ресурсов отключить расширение TLS ECH или, что правильнее, использовать отечественные CDN-сервисы, которые обеспечивают надежное и безопасное функционирование ресурсов и защиту от компьютерных атак", - говорится в сообщении.

Например, защиту от DDoS-атак может обеспечить Национальная система противодействия DDoS-атакам, напомнили в ЦМУ. За время ее работы с марта 2024 года уже отражено более 10,5 тыс. DDoS-атак на различные организации страны.